Регистрациите са отворени

Сдружение „Да бягаш“ в партньорство с Община Плевен отправяме поредното предизвикателство към любителите на бягането и ви каним да се включите в четвъртото издание на състезанието Кайлъка трейл рън. Спортната проява е на 5 април, неделя, маршрутите са четири и са на територията на красивия и живописен парк „Кайлъка“. Надпреварата е част от Спортния календар на Община Плевен и традиционно събира многобройни участници на различна възраст. Регистрациите са отворени /регистрация: https://kaylakatrail.com/register/

Участниците в спортната проява са разделени на категории: мъже до 39 години и мъже 40+ години; жени до 39 години и жени 40+ години.

Трасетата са четири: късо (7 км), средно (16 км), ново трасе (21км) и дълго (30 км), стартът е в 9.30 часа на язовир „Кайлъка“ (Тотлебеновия вал). Маршрутите са за всички нива на умения - независимо дали състезателите са професионални трейл рънъри, търсят ново предизвикателство или са пешеходци.

Както и в предходните издания, така и това има благородна кауза - Кайлъка трейл рън 2026 г. е под знака на Силата на гората. Тази година събитието е посветено на опазването на природата, която ни дава пътеките, въздуха и енергията да бягаме. Заедно ще покажем, че бегачите не само използват парка, а и връщат силата на гората – чрез грижа, почистване и нов живот, споделят от сдружение „Да бягаш“. През 2025 г. всички събрани средства от проявата бяха дарени за облагородяване на района на язовир „Тотлебенов вал“, през 2024 г. с 3 000 лв. бяха подкрепени младите спортисти в СК по триатлон „Три Плей“ - Плевен, а през 2023 г. събраните 2 407 лв. бяха дарени на Дома за медико-социални грижи за деца в Плевен.

Тази година имаме възможност да бъдем част от една добра кауза - подкрепа за парк „Кайлъка“!