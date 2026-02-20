Световен шампион с Аржентина иска в "Барса"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нападателят на "Атлетико" (Мадрид) Хулиан Алварес ще се присъедини към "Барселона" след световното първенство през лятото. Потенциалната трансферна сума за аржентинския национал може да бъде около 70 милиона евро, според The ​​Touchline.

26-годишният футболист иска да се присъедини към каталунците, където може да печели трофеи.

Алварес играе за "Атлетико" от лятото на 2024 г. През този сезон аржентинецът е участвал в 35 мача във всички турнири, отбелязвайки 13 гола и давайки шест асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2030 г.

Според информация, предоставена на портала Transfermarkt, пазарната стойност на футболиста е 100 милиона евро.