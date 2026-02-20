Излъчват на голям екран масовия старт с Лора и Милена в общината в родния им Троян

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Масовият старт (12,5 км) за жени от зимните олимпийски игри в Милано/Кортина ще се излъчва на голям екран в салона на община Троян утре от 15,15, а входът е свободен.

В елитната дисциплина, в която сили ще премерят 30-те най-добри състезателки в света в момента, ще участват родените в Троян Лора Христова и Милена Тодорова.

Първата спечели на олимпиадата бронзов медал в индивидуалната надпревара на 15 км, а втората злощастно остана 4-а в спринта.

С излъчването на голям екран Троян иска да подкрепи своите момичета.

Медалът на Лора е първи за България на олимпиада в биатлона от 24 г.