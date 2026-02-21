Богът на леда слезе разплакан от Олимп, но готви завръщане още в събота

21-годишният Иля Малинин остави Джокович с отворена уста след салто

Роден е в САЩ, където майка му и баща му - руски шампиони, стават треньори

Взел нейната фамилия, за да я произнасят по-лесно американците

Богът на четворните скокове и изобщо на леда - така наричат Иля Малинин, който след уникалната си кратка програма и като носител на две световни титли бе сочен като големия фаворит за олимпийското злато в мъжкото фигурно пързаляне.

21-годишният талант обаче слезе разплакан от Олимп миналия петък, когато се провали на волната програма, както впрочем се случи и с останалите топсъстезатели и неочаквани претенденти си разпределиха медалите.

Спортистите, които се състезават "на най-голямата сцена в света", често водят невидими битки вътре в себе си, а и "злобната онлайн омраза" оказва силно влияние върху психиката, написа талантливият младок няколко дни след като остана едва 8-и. Сподели

колко е трудно да останеш със здрав разум под "непреодолим натиск",

който се трупа и води до неизбежен срив.

Накрая все пак загатва, че е готов да се завърне - на 21 февруари предстои нещо ново, обещава Иля. Тогава се очаква той отново да излезе на олимпийския лед за галата, с която се закрива програмата на фигурното пързаляне.

Така или иначе, пътят нагоре е пред Иля, защото младостта и талантът му го предполагат. Още с първото си излизане в Милано - за кратката програма, той остави бувално с отворена уста Новак Джокович, който бе в публиката с жена си. След задното салто на младежа тенис звездата първо се хвана за главата, после скочи на крака да го аплодира. "Видях Джокович там и беше нереално. Чух, че е останал без думи след салтото ми. Момент, който се случва веднъж в живота", радваше се Малинин.

За случайния зрител повечето скокове във фигурното пързаляне изглеждат почти еднакви с изключение на аксела. А абсолютният връх е четворният аксел - скок толкова труден, че е по силите на единици.

Иля Малинин е

първият в света, успял да го приземи успешно

на състезание. Фигуристът трябва да отскочи с лице напред и след това да се приземи "на сляпо" назад, на противоположния крак. При четворния аксел тялото се завърта четири пъти и половина във въздуха за по-малко от секунда - нещо, което на практика тества границите на човешките възможности и законите на физиката. До 2021 г. само един човек изобщо е опитвал този скок в състезание без успех. През 2022 г., когато е едва на 17 години, Иля го изпълнява чисто.

"За да разберем колко революционен е Малинин, трябва да погледнем към физиката и биомеханиката", пише журналистката Сали Дженкинс. Във волната програма, която трае четири минути и половина, още след първите 30 секунди пулсът му достига около 180 удара в минута, близо 90% от максималния, и остава толкова висок до края. Натоварването е сравнимо с това на елитен спринтьор. През декември той изпълни волна програма с рекордните 7 четворни скока.

Но историята на Иля започва да се пише много преди рекордите. Родителите му - Татяна Малинина и Роман Скорняков, са елитни фигуристи, родени в Русия, но по-късно представлявали Узбекистан на зимните олимпийски игри през 1998 г. в Нагано и през 2002 г. в Солт Лейк Сити. Майка му е първата шампионка в историята на турнира "Четирите континента" и първата фигуристка от Узбекистан с медал от голямо първенство. Дядото на Иля също е бил фигурист и треньор в Русия и често го водел на леда още като бебе.

През 1998 г. заради влошени условия за тренировки в Ташкент родителите му се местят във Вирджиния. Там се женят, стават треньори и през 2004 г. се ражда Иля, а по-късно и по-малката му сестра Ели (Лиза), която също се занимава с фигурно пързаляне и е националната ранглистка при девойките.

Интересен детайл е, че Иля носи фамилията на майка си - Малинин, защото родителите му се притеснявали, че Скорняков ще бъде твърде трудно за произнасяне в САЩ.

Не са искали той да става фигурист, знаейки колко тежък, стресиращ и психически изтощителен е този спорт. Самият Иля

мечтаел да стане футболист

Но родителите му нямали време да го водят на тренировки по футбол. В началото просто го оставяли да кара кънки, докато те тренират учениците си. Всичко се променя, когато на 13 г. Иля приземява първия си четворен скок. И сам си дава прякора Богът на четворните скокове, който го следва и днес. В този момент родителите му осъзнават, че синът им не е просто дете на шампиони, а сам бъдещ шампион. Стават и негови треньори. Баща му е по-спокоен и уравновесен,

майка му е по-строга и мотивираща

Той тренира техниката на част от скоковете, тя другите. Иля казва: "Да имаш родителите си като треньори е огромно предимство. Те ме разбират по-добре от всеки друг. Знаят кога просто имам лош ден и кога наистина трябва да се боря." За личния си живот обяснява, че засега предпочита да се съсредоточи върху кънките. Разпуска със скейтборд и изкуство.

"Винаги искам да покажа максимума в техническо отношение, да съм в най-добрата кондиция", споделя малко преди старта си на олимпиадата. Пренавиването му изигра лоша шега, единодушни са коментаторите. Но вероятно скоро ще успее да преработи болката си от загубата в амбиция за нови феноменални изпълнения, с които опровергава законите на гравитацията.