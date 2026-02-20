Национал от "Дея" ляга под ножа, аут е за 4-5 месеца

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Младежкият национал до 22 години от "Дея" Георги Бъчваров ще ляга под ножа.

Операцията е на рамото, което мъчи 204-сантиметровия диагонал, заради което пропусна последните 3 мача на бургазлии от първенството. Хирургическата интервенция е планирана за близките дни. Бъчваров е аут за поне 4-5 месеца, сочат прогнозите.

За мача като гост на "Монтана" от 17-ия кръг днес от 19,30 часа по принуда "Дея" ще се върне на варианта от началото на сезона с 3 четворки- Валентин Братоев, Ерион Байрами и Цветелин Цветанов.

Бившият национал Николай Учиков остава резервна опция за диагонал.

"Дея", "Пирин" Разлог и "Монтана" са в люта битка за шестото място в редовния сезон.