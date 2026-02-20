ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Интер" без капитана си близо месец

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22328157 www.24chasa.bg

Национал от "Дея" ляга под ножа, аут е за 4-5 месеца

Велизар Маджаров

2624
Снимка: "Дея"

Младежкият национал до 22 години от "Дея" Георги Бъчваров ще ляга под ножа.

Операцията е на рамото, което мъчи 204-сантиметровия диагонал, заради което пропусна последните 3 мача на бургазлии от първенството. Хирургическата интервенция е планирана за близките дни. Бъчваров е аут за поне 4-5 месеца, сочат прогнозите.

За мача като гост на "Монтана" от 17-ия кръг днес от 19,30 часа по принуда "Дея" ще се върне на варианта от началото на сезона с 3 четворки- Валентин Братоев, Ерион Байрами и Цветелин Цветанов.

Бившият национал Николай Учиков остава резервна опция за диагонал.

"Дея", "Пирин" Разлог и "Монтана" са в люта битка за шестото място в редовния сезон.

Снимка: "Дея"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание