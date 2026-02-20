Топреферът Кабаков играл като ляв бек

Шесткратният носител на приза „Съдия на годината" Георги Кабаков е поредният гост в подкаста на Българския футболен съюз. В откровен и личен разговор международният рефер разказва за пътя си във футбола и за решението да се откаже от мечтата да бъде професионален играч, за да послуша съвета на своя дядо.

В едно от редките си медийни участия Кабаков говори за суеверията си, за подготовката преди мач, за срещите и разговорите си с Кристиано Роналдо, Жозе Моуриньо и Пиерлуиджи Колина, както и за любопитния факт, че притежава лиценз за капитан на кораб.

„Моята история започва през 2001 година. Дядо ми е бивш деятел на „Спартак" (Пловдив) и съдия в елитната ни дивизия, а аз съм кръстен на него. Той има над 35 мача в тогавашната „А" група. Още в първи клас започнах да тренирам футбол и, както всяко дете, мечтаех да стана добър играч. Постът ми беше ляв бек и смятах, че се справям добре. През 2001-ва с дядо ми гледахме мач у дома и той ми спомена за курс за футболни съдии. Помоли ме да го изкарам заради него. Първата ми реакция беше отказ. Десет дни по-късно отново повдигна темата и тогава се съгласих. По това време председател на Зоналната съдийска колегия беше Атанас Узунов – име, което е истинско светило в българското съдийство. Това допълнително ме мотивира. В продължение на две години в събота ръководех мачове като съдия, а в неделя излизах на терена като футболист", разказва Кабаков.

К ато съдия Кабаков има срещи с португалската мегазвезда Кристиано Роналдо. Какво ниво обаче би покрил, ако беше останал футболист?

"Вероятно някъде бих се срещнал с Кристиано Роналдо от Куртово Конаре или от Секирово. На това ниво беше моето първо препятствие и дали си заслужава. Вероятно и младите колеги, които сега са в регионалните групи, си задават този въпрос. В селата се получава точно това - тези дивизии са сериозно предизвикателство в изграждането на един футболен съдия в чисто психологически аспект. Защо е така? защото чисто технически трябва да си гъвкав. Но чисто психически ти помага, защото когато дойде следващата стъпка в кариерното израстване. Доказано е, че психическото вътрешно състояние регулира физическото външно действие".

И разказа коя е била неговата точка на пречупване, когато е взел решение да продължи. Това се случило на дербито на град Раковски между "Секирово" и "ФК Раковски", когато от публиката са хвърляли монети по него. На полувремето попитал страничните съдии kолко им е хонорара, като той бил по 8 лева, а за главен - 12. Но Кабаков събрал хвърлени по терена монети и им обяснил, че неговият става 14.60.