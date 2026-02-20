Неймар спира с футбола?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Неймар може да спре с футбола в края на годината.

За това загатна самият бразилец.

"Може би през декември ще кажа край, ще видим какво ще реши сърцето ми", каза той в интервю.

В кариерата си Неймар е спечелил всичко на клубно ниво. Липсва му само световна титла с националния отбор на родината му.

"Тази година е много важна за мен, не само със "Сантос", но и с Бразилия. Има световно първенство, това е огромно предизвикателство за мен. Исках да играя този сезон на 100%, така че пропуснах няколко мача" каза още Неймар.