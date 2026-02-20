ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бразилският президент: Мадуро трябва да бъде съден...

Наше момче ще бъде най-младият в световната ранглиста по тенис за мъже (Видео)

Теодор Давидов

Българин ще стане най-младият в световната ранглиста по тенис за мъже. 

15-годишният Теодор Давидов спечели първите си точки на турнир от календара на международната федерация в Неапол, Флорида. Роденият в България талант, който се състезава за САЩ, вече е известен по света с това че играе форхенд и от двете страни, като сменя ръцете си. 

Давидов премина квалификациите, а в първия си мач от основната схема надигра №528 в световната ранглиста Йон Шперле (Германия) 7:5, 6:4. После отстрани 6:3, 6:4 и бразилеца Кару Сел, който 668-и в класацията на АТР, но доскоро бе част от топ 300.

Така на 15 години и 5 месеца Тео се класира за четвъртфиналите и вече е най-младият с класиране в АТП.

Преди доста години най-младият с точки в ранглистата бе Тодор Енев. 

Теодор Давидов

