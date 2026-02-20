ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бразилският президент: Мадуро трябва да бъде съден...

Изневерилият на жената на живота си Легрейд с пети медал в биатлона

Георги Банов

Стурла Холм Легрейд взе пети медал в биатлона. Снимка: Ройтерс

Биатлонистът от Норвегия Стурла Холм Легрейд, който занимава цялата олимпиада с любовната си мъка, спечели пети медал от игрите, но няма нито една титла. Той завърши след сънародника си Йоханес Дале-Шкевдал, който стреля безгрешно и го би само с 10,5 сек. Легрейд направи един пропуск на стрелбището.

Германия продължава да има само един медал от смесената щафета, след като Филип Хорн се движеше в тройката и направи само една грешка в стрелбата. Той обаче бе застигнат и задминат по последната обиколка от Кентен Фион-Майе (Франция), който не успя да уцели цели 4 мишени, но бяга извънредно бързо.

Стурла Холм Легрейд взе пети медал в биатлона.
