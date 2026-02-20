"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

УЕФА похвали “Лудогорец”. Причината - солидното количество сняг, изчистено от разградчани на терена. По груби сметки клубът е изринал около 100 тона сняг.

Заради лошите атмосферни условия пък наставникът на “Лудогорец” Хьогмо е бил блокиран в дома си и се е наложило да му бъде изпратена високопроходима кола, за да отиде на традиционната си пресконференции преди срещата с “Ференцварош”.

С победата 2:1 над унгарците шансовете на “Лудогорец” да продължи към 1/8-финалите вече са над 50 процента. Според специализираната платформа Football Meets Dates разградчани имат шанс от 57% да влязат в топ 16 на Лига Европа.

За реванша следващата седмица треньорът на българския първенец няма да може да разчита на най-добрия си бранител - Диниш Алмейда. Бившият футболист на “Локо” (Пд) си изкара жълт картон, който бе негов 3-и от началото на кампанията. Така той получава наказание от един мач.

Двубоят на “Групама Арена” ще се играе идния четвъртък, 26 февруари, от 19,45 часа.

