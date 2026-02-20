"Лудогорец" на предпоследно място по публика в Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

“Лудогорец” запази традицията домакинските мачове на отбора да са на дъното по посещаемост в Лига Европа.

От 8-те плейофни срещи на стадиона в Разград има най-малко публика. Едва 3145 души има в студа на 10-хилядния “Хювефарма Арена”.

Двубоят от втория по сила европейски клубен турнир, който привлече най-голям брой зрители на трибуните, е между “Селтик” и “Щутгарт”. На трибуните на “Селтик Парк” имаше 52 901 зрители.

На второ място по посещаемост пък е срещата “Фенербахче” - “Нотингам Форест”, на която имаше 39 840 фенове.

Иначе разградчани са предпоследни по брой публика от всички турнири на УЕФА, що се касае до плейфоите.

Най-малък брой зрители на трибуните има на срещата “Дрита” - “Целие” от Лигата на конференциите. Двубоят на стадион “Фадил Вокри” в Прищина е наблюдаван от 1923 зрители.

