Как “Лудогорец” започна да играе по скандинавски

След жребия за плейофите в Лига Европа едва ли някой бе очаквал “Лудогорец” да има аванс след първия мач срещу “Ференцварош”. Шампионите на България 3 пъти през сезона досега се бяха изправяли срещу унгарския първенец - загубиха две от срещите, а веднъж победител нямаше. Е, разликата с този двубой в четвъртък бе, че на резервната скамейка на “Лудогорец” седеше един човек с богат опит, който знае как да накаже грешките на съперника и да сведе тези на своите до минимум. Името му е Пер-Матиас Хьогмо.

Разградчани изиграха поредния си солиден мач под вещото ръководство на спеца, печелейки 2:1 у дома. И са само на едно равенство, може и нова победа след седмица в Унгария, за да стигнат до 1/8-финалите във втория по сила турнир на УЕФА.

А как бе изкован успехът. Всички говорят за фамозния гол на Сон, който с майсторски удар матира стража на гостите от Унгария, за да бъде оформен крайният резултат - 2:1. Но най-важен за победата е норвежкият предводител на 14-кратните шампиони на България. Веднага след идването си Хьомго промени стила на игра на отбора и бяха нужни само няколко мача, за да се разбере наистина колко голямо недоразумение е било назначението на предшественика му Руи Мота. 66-годишният наставник въведе традиционния за повечето скандинавски треньори стил на игра - без прекалено задържане на топката, бърз преход в зоните, заради който понякога топката от защитника директно е изритана в празното пространство към офанзивните играчи. Повече единоборства, преса в половината на съперника и удари от всяка възможна позиция. А освен това Хьогмо е с богат опит и знае как да се справя с всякакви ситуации или най-вече с факта, че на хартия съперниковият отбор е по-силен, какъвто наистина е “Ференцварош”. Предводителят на “Лудогорец” може и да променя нещата в движение, защото през първата част определено гостите бяха по-добрият отбор.

Унгарците обаче се намират в криза. И може за първи път от доста време да не станат шампиони в родината си. Бяха напуснати и от голямата си звезда Барнабаш Варга. А Хьогмо показа, че си е свършил работата, и обезличи, поне колкото може с наличното, силните страни на противника. И сега резултатът е налице. След победата, макар и крехка и нерешаваща все още нищо, в типичния си скандинавски стил Хьогмо заяви: “Спечелихме благодарение на силната воля на играчите”.