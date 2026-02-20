"Ботев" (Пловдив) се насочва към треньор от чужбина

Шансът български специалист да бъде избран за наследник на Димитър Димитров-Херо като старши треньор на "Ботев" (Пловдив) от ден на ден намалява драстично. Опцията да е чужденец натежава значително, като няма да се избързва с избора, научи "24 часа". Един от спряганите за нов треньор Александър Томаш почти сигурно няма да е сред обсъжданите имена, след като преди идването на Херо на "Колежа" е водил преговори със собственика на "жълто-черните" Илиян Филипов, ударили на камък, заради някои дребни детайли.

Срещу шампиона "Лудогорец" в понеделник, "Ботев" (Пловдив) ще бъде воден от легендата на клуба Лъчезар Балтанов и Тодор Киселичков, които досега бяха в щаба на Херо. Към тях ще се присъедини и Атанас Любенов, треньор от ДЮШ на клуба.

Отлага се официалния дебют на привлеченият под наем от "Гьозтепе" на Мъри Стоилов ляв защитник Закария Тиндано . От "Ботев" полагат максимални усилия за уреждане на всички необходими документи на 19-годишния бранител от Кот д, Ивоар , за да бъде картотекиран в БФС. Тиндано е преотстъпен от "Гьозтепе" за година и половина, но ако реши, Мъри може да си го върне обратно в Турция предсрочно през лятото.