Най-скъпият билет за финала на световното струва 143 хил. долара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е сигурен, че билетите за всичките 104 мача от световното първенство през 2026 година ще бъдат разпродадени, въпреки че има входни талони за турнира в Северна Америка, който ще се проведе между 11 юни и 19 юли.

"Търсенето е налице. Всеки мач е разпродаден", каза шефът на футбола пред CNBC в интервю.

Той поясни, че за четири седмици са получени 508 милиона заявки от повече от 200 държави за около седем милиона налични билета.

"Не сме виждали нещо подобно, това е невероятно", добави още той.

Световното първенство с 48 отбора ще се проведе в общо 16 града в САЩ, Мексико и Канада, като стадионът Метлайф в Ийст Ръдърфорд (Ню Джърси) ще бъде домакин на финала на предстоящия шампионат.

"Цените на билетите са такива, защото първенството е в САЩ, Канада и Мексико. Всеки иска да бъде част от нещо специално. Сайтовете за продажба на билети оказват влияние върху цените на самите билети. Ценообразуването е динамично, а билетите могат да бъдат препродавани в различни платформи. Това е част от пазара", каза още Джани Инфантино.

Цените на билетите от най-висока категория за мача на откриването на Мондиал 2026 между Мексико и Република Южна Африка в Мексико Сити на 11 юни достигат до 5324 долара. Първоначалната им стойност е била 895 долара.

Най-скъпите входни талони за финала в турнира към момента струват 143 750 долара.