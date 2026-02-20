ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-страшната присъда към нас през очите на Апосто...

"Левски" подписа с хърватски защитник

Изпълнителният директор Даниел Боримиров и Стипе Вуликич подписват договора. Снимка: "Левски"

"Левски" привлече защитника Стипе Вуликич от италианския втородивизионен „Сампдория". Футболистът премина успешно медицински прегледи и подписа договор с клуба до края на 2028 година, обявиха от "Герена".

Стипе Вуликич е роден на 23 януари 2001 година в Сплит (Хърватия). Юноша на местния гранд „Хайдук", като преминава през всички юношески формации на клуба. Започва професионалната си кариера в „НК Солин" през лятото на 2019 година записвайки 37 мача и 1 гол.

През лятото на 2021 година преминава в друг местен тим „Хърватски Драговоляц", с чийто екип изиграва 30 мача. Година по-късно става част от италианския „Перуджа", където изиграва 38 мача и вкарва 1 гол. През лятото на 2024 година е трансфериран в „Сампдория", където записва 28 мача.

През зимата на 2025 година е преотстъпен за 6 месеца в друг италиански клуб – „Модена", с чийто екип изиграва 6 мача.

