Нова операция за Линдзи Вон, над 6 часа (снимка на потрошения крак)

Георги Банов

2904
Линдзи Вон Снимка: instagram.com/lindseyvonn/

Линдзи Вон е претърпяла шестата си операция на левия крак, който потроши на спускането в Кортина. 41-годишната легенда в ските пусна и снимка на счупената кост, за да покаже последствията.

"Преминах операцията... малко повече от 6 часа, за да бъде завършена. Както виждате има много плаки и винтове, за да се събере костта отново, но д-р Хакет свърши невероятна работа.

Кракът на Линдзи след операцията.
Кракът на Линдзи след операцията.

Заради тежката контузия малко ми е тежко след операцията и не могат още да ме изпишат... но почти сме на финала. Бебешки стъпки.

Ще ви обясня травмата и какво означава за мен скоро", написа Линдзи в социалните мрежи.

Линдзи Вон Снимка: instagram.com/lindseyvonn/
Кракът на Линдзи след операцията.
