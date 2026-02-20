Тейлър Суифт не пуснала Травис Келси на олимпиадата

Тейлър Суифт не пуснала годеника си Травис Келси да присъства на игрите. Той много искал да подкрепи американките на хокей, но в залата се появи само брат му Джейсън със съпругата му. Компания им правеше изключителният Том Брейди, който се оказа също в залата.

Братя Келси финансираха семейството на звездата на американците Лейла Джонсън да дойде на олимпиадата, като дариха над 50 000 долара за пътуване и престой.

САЩ спечелиха титлата след драматичен обрат. 4,07 минути след началото на продължението Мегън Келър промуши шайбата между краката на вратарката Ан-Рене Десбиен и вкара победната шайба. Редовното време завърши 1:1. Канадките поведоха в средата на втората част, когато с човек по-малко Кристин О'Нийл бе изведена перфектно сама пред вратарката. 124 секунди преди края американките извадиха вратарката и капитанката им Хилари Найт изравни след засечка.

От включването на спорта в олимпийската програма са проведени осем турнира при жените. 5 от тях печели Канада, а три са на сметката на САЩ. Само един път - в Торино през 2006 г., двата отбора не са играли на финал.

Тогава до мача за златото стигнаха шведките.