Лора и Милена закриват българското участие на олимпиадата, ето по кои телевизии

Милена Тодорова и Лора Христова Снимка: Startphoto.bg

В предпоследния ден от олимпийските игри в Милано/Кортина на старт ще са 2 момичета, които ни направиха много горди.

Лора Христова и Милена Тодорова ще участват в масовия старт на 12,5 км, в който участват най-добрите 30 състезателки в света към момента.

Лора заслужи правото да е сред тях още с бронзовия си медал в индивидуалната дисциплина (15 км).

Милена злощастно изпусна третото място в спринта (7,5 км), нареждайки се 4-а. С това класиране и 14-ата позиция в преследването Тодорова набра нужните точки от олимпиадата, за да участва в масовия старт.

Той стартира в 15,15 ч и ще бъде предаван по БНТ 1 и Eurosport 1.

Преди Лора и Милена Даниел Пешков ще стартира в маратонската дисциплина на ски бягането - 50 км. Тя е с начален час 12,00 и ще бъде излъчвана по БНТ 3 и Eurosport 1.

Милена Тодорова и Лора Христова
