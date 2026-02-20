Снуп Дог се оказа с празна кредитна карта на олимпиадата

Голям резил е брал рапърът Снуп Дог, след като кредитната му карта е била отхвърлена в бистро в Ливиньо преди дни. Той си поръчал картофки с хамбургер и след това на касата се показало, че няма достатъчно наличност, а минава за милиардер.

Стопанката на бистрото му дала всичко безплатно, трогната от снимката, която си напрвила с него. На следващия ден обаче той се появил отново с билети за нея и семейството ѝ за финалите в свободния стил на сноуборда и ските. Те били на доста по-голяма стойност от сметката, която така и не успял да плати.

Снуп Дог от игрите в Париж е нещо като посланик на американския тим. Той е и в организацията на олимпиадата в Лос Анджелис след 2 години.