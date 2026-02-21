Лора разтресе с 9 по Рихтер световния биатлон

През 1998 г. имах шанса и щастието да коментирам на живо за БНТ първото олимпийско злато за България от зимни спортове. Тогава светът на биатлона бе шокиран от Катя Дафовска, която куриозно до този момент нямаше победа в голямо състезание. Така със спечелени преди това само два бронза в елитни стартове при жените тя стъпи на върха по време на игрите в японския Нагано и отнесе суперзвездите, които имаха във визитките си стотици подиуми и десетки титли от големи първенства и купи. Това бе уникално постижение и не само десетината българи, преживели на живо триумфа в Япония, но и мнозинството специалисти

смятаха, че подобна огромна изненада едва ли някога ще се повтори

Сега обаче на олимпиадата Лора Христова “превъртя играта” и постигна нещо още по-сензационно. Без подиум при жените, без дори класиране в топ 10 досега българката спечели олимпийски бронз! Измъкна го изпод носа на световните мегазвезди със статут на легенди в този спорт и със стотици класирания в топ 3.

При това само на 22 години. Да, Лора загатна потенциал при девойките с няколко летни световни титли, два евромедала и бронз в щафета на световно през зимата на 2022 г. Но при жените досега Лора нямаше класиране сред първите 10…

Неслучайно от началото на олимпиадата съчетанието Lora Hristova е сред най-често писаните и изговаряните в интернет търсачките. Сензация е слаба като дума да определи това, което удари като гръм състезатели, анализатори и медии на игрите в Милано/ Кортина, а успехът на Христова се оценява като един от феноменалните сюрпризи в историята на биатлона.

Първият ѝ медал също е бронз, на 6 години в алпийските ски

Лора е родена на 23 април 2003 г. и израства като спортист в Троян. Започва с алпийските ски, където първият ѝ медал също е бронз и на олимпийската стълбичка си спомни за него. Доскоро се състезаваше за клуб “Аякс”, но вече е студентка в НСА. До този момент отличията във витрината ѝ са само от младежки първенства. В дебюта си на световно е 10-а в индивидуалния старт, 19-а в спринта и 7-а в щафетата на шампионата в Обертилиах 2021.

Първият ѝ голям успех е през 2022 г., когато пак с Валентина Димитрова и Стефани Йолова бе част от бронзовата ни щафета на световното в Солт Лейк Сити. Същата година грабна бронз от шампионата на планетата по летен биатлон в Руполдинг плюс сребро и бронз от зимния еврошампионат в Латвия, а през 2023 г. спечели и трите златни медала на лятното световно в Осърбле. Тогава с титлите в суперспринта, спринта и преследването стана най-титулуваната на първенството. Година по-късно се върна със злато от шампионата на планетата по летен биатлон в Отепаа, а миналата зима финишира осма в масовия старт на световното за девойки в Йостерзунд.

Отличията досега - предимно в девически и летни шампионати

Така досега нейната визитка се попълваше с отличия предимно в девически и летни състезания по биатлон. И тук идва “мистерията” от олимпиадата в Милано/ Кортина. До този момент Христова е с 83 старта за световната купа и участие на няколко световни първенства, но като изключим щафетите, Лора имаше само две класирания в топ 20 и нито едно в топ 10, да не говорим за подиуми при жените.

Преди олимпиадата в Милано/Кортина най-доброто ѝ класиране при дамите бе 13-о място на 15 км и 19-о на преследване от световното в Ленцерхайде миналата зима. В крайното класиране за световната купа е 73-а през 2024 г. и 87-а през 2025 г. И сега изведнъж Лора “избухна” с бронз и седмо място – при това точно на олимпиадата.

Обяснението за българската сензация в Антерселва

Големият въпрос е какво е обяснението, как българката предизвика изневиделица този трус с магнитуд 9 по Рихтер в световния спорт. За това се обръщаме към статистиките и специализираните показатели. Ако разгледаме детайлно олимпийското състезание на 15 км миналата седмица в Антерселва, ще видим много интересни данни.

Тогава Лора Христова се нареди трета след французойките Жулия Симон и Лу Жанмоно. Същевременно сензацията с българския бронз се засилва от показателите в ски бягането, където чисто бегово Лора е чак 34-а (с 38:30 мин), на 2:07 мин след най-бързата по трасето Жанмоно и дори с 24 секунди по-бавна от класиралата се 59-а Милена Тодорова.

И още - според общото прекарано време на стрелбището Лора също е чак 31-а с 3:23 мин, което е с 27 секунди повече от лидерката по този показател Лиза Витоци (Ит). Добавяме и чистото време за стрелба, което състезателите използват, за да поразят мишените, където Лора пак е доста назад - 25-а с 1:54 мин, с 22 секунди повече от най-бързо стрелялата Витоци. Ала да стреляш бързо, не значи, че стреляш точно, тъй като италианката направи по една грешка във всяка от 4-те позиции.

И ето тук излиза наяве “магията на Лора” - нейната фантастична прецизност в стрелбата. Без грешка - 20 мишени с 20 изстрела. Само три от 90-те, стартирали на олимпийския комплекс в Антерселва, завършиха с чиста стрелба - бронзовата Лора, класиралата се четвърта германка Ванеса Фойгт и наредилата се 14-а молдовка Алина Стремус. Три от 90!!! А Лора повтори това суперпостижение и няколко дни по-късно в преследването…

Индивидуалният старт е “българската дисциплина”

В индивидуалната дисциплина да бъдеш без грешка с пушката е от изключителна важност, тъй като всеки пропуск добавя по една минута към времето ти, а това лимитира шансовете на най-бързите в ски бягането или в скоростните действия на рубежа. Казано накратко - точността е решаваща в тази дисциплина, утвърдила се през годините като най-силната за България. Нека напомним, че в биатлона индивидуалната надпревара е единствената с наказателни минути.

Всички останали стартове са с наказателна обиколка, която се изминава за около 20 секунди и така за всеки пропуснат изстрел щетата е три пъти по-малка.

И сега правим разрез на стрелковите умения на Христова. Статистиката на Международния съюз по биатлон (IBU) показва, че те са феноменални. В момента Лора има усреднен процент точна стрелба удивителните 91% (94 на легнал и 87 на прав). Само няколко от световноизвестните биатлонистки могат да се похвалят с усреднен процент над 90: Жулия Симон 91, Лу Жанмоно 91, италианката Лиза Витоци 91.

Лидер в това отношение е германката Ванеса Фойгт с 94%, изчислени от 134 старта за СК, другата пред Христова и останалите супербиатлонистки е французойката Камий Бене с 93%, но след само 21 старта за трофея, като и двете досега не са “капитализирали” това със свръхпостижения.

За да оценим уникалните умения на Лора, ето процентите точност на други мегазвезди в момента в световния биатлон: носителката на световната купа, германката Франциска Пройс - 86, италианката Доротея Вирер - 85, шампионката в спринта, норвежката Марен Киркайде - 87, вицешампионката в спринта, французойката Осеан Мишелон - 83, олимпийската шампионка от ПьонгЧанг, шведката Хана Йоберг - 83, норвежката Ингрид Тандреволд - 74… Милена Тодорова също е с 85 процента (91 на легнал и 80 на прав).

Само за сведение - златната ни Катя Дафовска е била най-точна през сезон 1998/1999 г., когато е с 85 процента прецизна стрелба, а личният ѝ рекорд за сезона тогава е в щафетата с 89%. Трябва обаче задължително да се отбележи, че оттогава до днес за последните 28 години технологиите, начините на подготовка и възстановяване, обработка на ски и трасета прогресираха неимоверно, а това изстреля резултатите в Космоса. Например Катя побеждава в същата дисциплина през 1998 г. в Нагано с 54:52,0 мин, а сега на олимпиадата Жулия Симон грабна златото с 41:15,6. Тези над 13 минути обаче не са показателни, тъй като състезанията се провеждат при различни метеоусловия, по различни трасета и при наличието днес на много по-модерни технологии.

От Троян и Беклемето до върховете над Антерселва

За да разберем в детайли как Лора стреля толкова точно и поваля по 20 от 20 на големи състезания, трябва да се върнем поне 13 години назад. Тогава едно слабичко, но лъчезарно и вечно засмяно момиче се явява пред треньора Цветан Цончев в Троян.

“Спомням си я като ден днешен. Беше на десетина години, когато се появи на комплекса, първите ѝ думи бяха, че много иска да стреля, че това е нейният спорт и че иска да стане шампионка. Беше слабичка, дребничка, тя и до днес е някак нежна като статуетка. С първите тренировки веднага забелязах, че у нея има огромен талант за изграждането ѝ като елитен спортист.

Много обичаше да стреля,

усещах, че се наслаждава на работата с оръжието, а тренировките ѝ носеха удоволствие. Беше много амбицирана, но и супердисциплинирана. Много леко бе да работя като треньор с нея. Бързо свикна с натоварванията и тренировките, имаше усет как се работи с пушката, как се подхожда на рубежа, как се подготвя оръжието за стрелба. Ден след ден изчиствахме движенията и действията ѝ, тя бе много стриктна в изпълнението на указанията. Но нека отбележа, че Лора много харесваше и бягането, кросовете също ѝ носеха удоволствие. У нея имаше един вътрешен стремеж ден след ден да се самоусъвършенства”, спомня си днес Цветан Цочев.

Навярно точно този силен стремеж към самоусъвършенстване е причина за огромния прогрес при стрелбата на Лора Христова. За последните две години тя се подобрява по средни показатели на точност с внушителните над 10 процента: 2023 - 81, 2024 - 80, 2025 - 87, за да стигне сега през 2026 г. до гросмайсторските 91. А всички тези данни показват колко голям резерв има българката оттук нататък с подобряване на показателите си в ски бягането и по-бързите действия на стрелбището.

Тъй че в действителност Лора Христова предизвика земетръс с 9 по Рихтер на олимпийските игри, но тя не излезе от цилиндъра на фокусниците с тази феноменална стрелба. Тя просто извади на показ в точния момент и на точното място своя огромен потенциал. И с лъчезарната си усмивка заяви пред милиардната аудитория: “Аз вече съм тук, сред големите! И българският биатлон също отново е тук, сред великите световни сили”.

Както е било и както със сигурност пак ще бъде…