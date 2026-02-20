Канада обърна олимпийския шампион Финландия от 0:2, играе за злато в хокея

Канада елиминира драматично олимпийския шампион Финландия с 3:2 и ще играе за златото в хокея. Северноамериканците губеха с 0:2 в средата на мача, но се събраха и обърнаха съперника.

Мико Рантанен откри в 17-ата минута на първата третина, когато финландците бяха с човек повече на леда. След това в 4-ата на втората част хванаха съперника на контра, когато бяха с човек по-малко и Ерик Хаула направи 2:0. Секунди по-късно канадците върнаха едно попадение чрез Сам Рейнхарт, като още бяха с човек повече. По-малко от 10 минути преди края Ши Тиодор успя за изравни със свиреп удар от синята линия. 35,2 секунди преди края отново с човек повече Нейтън Маккинън вкара победния гол, който бе проверяван дълго за засада.