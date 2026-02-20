ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В първия си ден на поста Янкулов поиска махането н...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22331640 www.24chasa.bg

Треньор на олимпийска шампионка в ареста за блудство

Георги Банов

2708
Амбър Глен Снимка: Ройтерс

Докато американката Амбър Глен участваше във волната програма при фигуристките на олимпиадата, нейният първи треньор Бенжамин Шротс бе арестуван за блудство с малолетна в Далас.

Към момента няма данни Глен да има общо с обвиненията. Тя спечели титлата в отборното първенство с американките. Глен е първата пансексуална фигуристка и открит враг на президента Доналд Тръмп за отношенията му към LGBT обществото.

Според обвинителния акт Шротс е имал връзка с две от своите фигуристки, докато били още непълнолетни.

Заради това гаранцията му е 200 000 долара, по 100 000 за всяко едно момиче.

Амбър Глен даде трети най-силен резултат във волната програма на фигуристките, но и това не ѝ позволи да се качи на подиума и остана пета. Тя бе едва на 13-о място след кратката програма.

Нейната съотборничка Алиша Лю разкова конкуренцията, като единствена получи оценка над 150 точки във волната програма и логично взе титлата. След нея се наредиха три японки начело с 3-кратната световна шампионка Сакамото.

Амбър Глен Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото