Треньор на олимпийска шампионка в ареста за блудство

Докато американката Амбър Глен участваше във волната програма при фигуристките на олимпиадата, нейният първи треньор Бенжамин Шротс бе арестуван за блудство с малолетна в Далас.

Към момента няма данни Глен да има общо с обвиненията. Тя спечели титлата в отборното първенство с американките. Глен е първата пансексуална фигуристка и открит враг на президента Доналд Тръмп за отношенията му към LGBT обществото.

Според обвинителния акт Шротс е имал връзка с две от своите фигуристки, докато били още непълнолетни.

Заради това гаранцията му е 200 000 долара, по 100 000 за всяко едно момиче.

Амбър Глен даде трети най-силен резултат във волната програма на фигуристките, но и това не ѝ позволи да се качи на подиума и остана пета. Тя бе едва на 13-о място след кратката програма.

Нейната съотборничка Алиша Лю разкова конкуренцията, като единствена получи оценка над 150 точки във волната програма и логично взе титлата. След нея се наредиха три японки начело с 3-кратната световна шампионка Сакамото.