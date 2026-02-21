Всички медалисти от 14-ия ден на олимпиадата

Биатлон, масов старт, мъже:
1. Йоханес Дале (Норвегия) - 39:17.1 минути (0 грешки в стрелбата)
2. Стурла Холм Лагрейд (Норвегия) - на 10.5 секунди (1)
3. Кентен Фийон-Майе (Франция) - на 25.6 секунди (4)
Бързо пързаляне с кънки, 1500 метра, жени:
1. Антоанет Райпма-де Йонг (Нидерландия) - 1:54.09 минути
2. Рагне Виклунд (Норвегия) - на 0.06 секунди
3. Валъри Малтей (Канада) - на 0.31 секунди
Ски-свободен стил, въздушна акробатика, мъже:
1. Синди Ван (Китай) - 132.60 точки
2. Ное Рот (Швейцария) - 131.58
3. Тианма Ли (Китай) - 123.93
Ски свободен стил, ски крос, жени:
1. Даниела Майер (Германия)
2. Фани Смит (Швейцария)
3. Сандра Неслунд (Швеция)
Ски свободен стил, халфпайп, мъже:
1. Алекс Ферейра (САЩ) - 93,75 точки
2. Хенри Силдару (Естония) - 93,00 точки
3. Брендън МакКай (Канада) - 91,00 точки
Шорттрек, щафета 5000 метра мъже:
1. Нидерландия - 6:51.847 минути
2. Република Корея - 6:52.239
3. Италия - 6:52.335
Шорттрек, 1500 метра жени:
1. Джил-ли Ким (Република Корея) - 2:32.076 минути
2. Мин-джон Чой (Република Корея) - 2:32.450
3. Корин Стодърд (САЩ) - 2:32.578