Всички медалисти от 14-ия ден на олимпиадата

Снимка: Ройтерс

Биатлон, масов старт, мъже:

1. Йоханес Дале (Норвегия) - 39:17.1 минути (0 грешки в стрелбата)

2. Стурла Холм Лагрейд (Норвегия) - на 10.5 секунди (1)

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) - на 25.6 секунди (4)

Бързо пързаляне с кънки, 1500 метра, жени:

1. Антоанет Райпма-де Йонг (Нидерландия) - 1:54.09 минути

2. Рагне Виклунд (Норвегия) - на 0.06 секунди

3. Валъри Малтей (Канада) - на 0.31 секунди

Ски-свободен стил, въздушна акробатика, мъже:

1. Синди Ван (Китай) - 132.60 точки

2. Ное Рот (Швейцария) - 131.58

3. Тианма Ли (Китай) - 123.93

Ски свободен стил, ски крос, жени:

1. Даниела Майер (Германия)

2. Фани Смит (Швейцария)

3. Сандра Неслунд (Швеция)

Ски свободен стил, халфпайп, мъже:

1. Алекс Ферейра (САЩ) - 93,75 точки

2. Хенри Силдару (Естония) - 93,00 точки

3. Брендън МакКай (Канада) - 91,00 точки

Шорттрек, щафета 5000 метра мъже:

1. Нидерландия - 6:51.847 минути

2. Република Корея - 6:52.239

3. Италия - 6:52.335

Шорттрек, 1500 метра жени:

1. Джил-ли Ким (Република Корея) - 2:32.076 минути

2. Мин-джон Чой (Република Корея) - 2:32.450

3. Корин Стодърд (САЩ) - 2:32.578

Снимка: Ройтерс
