След пенисгейт - нова система за скачачите

Международната федерация по ски и сноуборд смята да въведе нови методи за изследване на скачачите след пенисгейт, който разтърси олимпиадата.

“В момента разглеждаме нови начини за картографиране на състезателите преди сезона”, разкрива шефът на инспекторите Матиас Хафеле. “Ще бъдем безкомпромисни”, категоричен е той.

Един от възможните варианти е DEXA (Dual-Energy X-Ray Absorptiometry), който се използва за измерване на плътността на костите, процента мазнини в тялото и мускулната маса. При него радиацията е по-малко, отколкото в полет със самолет.

Скандалът се заформи отново, след като един от най-известните пластични хирурзи - Алесандро Литара, разкри, че съвсем скоро е оперирал скачач.

“Колкото до новините, наистина оперирах състезател от този спорт, чието име и националност няма да разкрия. Както и дали скача на олимпиадата”, обясни хирургът пред USA Today. Той има над 3000 операции за увеличаване на пениса.

“Но мога да потвърдя, че му направих операцията миналия месец и използвах доста сериозно количество хиалуронова киселина”, допълва лекарят.

Скачачът му обяснил, че иска операцията, за да не се срамува в съблекалнята.

“Не знам дали ми е казал истината. Но направихме добра операция с много хиалурон. Резултатът бе мигновен и той можеше да облече новия си костюм в рамките на няколко минути”, допълва хирургът.

Според германския институт UGRS Darmstadt Литара е “най-добрият лекар в Европа като опит, направени операции, научна работа и публикации относно темата за увеличение на пениса”.

5% повече площ на костюма дават предимство от около 6 метра на състезателите, показват изчисленията в скоковете.