"Лийдс" предлага нов договор на Илия Груев

Ръководството на “Лийдс” е фокусирано върху това да осигури оставането в отбора на мениджъра Даниел Фарке 4-ма футболисти, а сред тях е българският национал Илия Груев.

Информацията е на изданието TeamTalk, а и други медии, следящи случващото се при йоркширци, съобщават, че приоритет на клуба от Висшата лига на Англия е подписване на нови договори с нашия опорен халф, уелския капитан Итън Ампаду, нидерландския бранител Паскал Струик и американския офанзивен полузащитник Брендън Арънсън.

Техните договори са до лятото на 2027-а. Съответно след края на този сезон карето основни играчи навлизат в последната година от договора. Така в един момент те ще могат да преговарят с други клубове, а при липса на споразумение с “Лийдс” - следващото лято да си тръгнат като свободни агенти.

Като се остави настрана този аспект, въпросните футболисти са в основата на доброто представяне на водения от мениджъра Даниел Фарке тим от началото на декември досега. То осигурява добри перспективи за запазване на мястото във Висшата лига, което е основната цел на “Лийдс”.

25-годишният Груев и компания са на 15-о място след 26 кръга (остават 12 до края) с 30 точки и са на 6 от 18-ия “Уест Хем”, който е първи под чертата.

След Нова година Груев е титуляр във всички мачове от Висшата лига и помага солидно с най-силните си козове - работоспособност и себераздаване. Илия е наречен от TeamTalk “динамото в средата на терена”.

“Груев се утвърди като надеждния играч, на когото Даниел Фарке може да разчита. Неговата работна етика, старание и постоянство са качествата, които го правят толкова ценен за мениджъра на “Лийдс”, пише пък leedsunited.news.

А ето какво казва самият Груев пред Leeds Live за перспективата да остане на “Еланд Роуд” след лятото на 2027-а: “Дългосрочната цел на “Лийдс” е отново да се утвърди във Висшата лига.

Това е задача, в която виждам и своето място. Знаех, че когато спечелим промоция за Висшата лига, ще дойдат други играчи. Нуждаем се от голям и наистина качествен състав с добри футболисти. Ще има периоди, в които трябва да бъдеш малко по-търпелив, но никога да не се съмняваш в себе си. Понякога това са треньорски решения.

В тях няма нищо лично срещу играча. Понякога треньорът просто има усещането, че друг футболист пасва по-добре на тактиката или на други детайли. Знаех, че моят шанс ще дойде в даден момент и тогава трябва да бъда готов да се представя добре.

Мисля, че в крайна сметка най-голямата оценка, която един треньор може да ти даде, е игровото време, което е много важно. Но също така имах усещането дори когато не играех много, че Фарке все още разчита на мен и никога не се е съмнявал в мен, което е от голямо значение.

Треньорът знае какво ще получи от мен – много постоянна игра. Смятам, че постоянството е изключително ценно качество и точно това се опитвам да покажа.”