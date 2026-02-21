ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Класиране по медали след 14-ия ден на олимпиадата

3648
Снимка: Ройтерс

Златни Сребърни Бронзови Общо

1. Норвегия 17 10 10 37

2. САЩ 10 12 7 29

3. Италия 9 5 13 27

4. Нидерландия 8 7 3 18

5. Германия 6 8 8 22

6. Франция 6 8 6 20

7. Швейцария 6 6 5 17

7. Швеция 6 6 4 16

9. Австрия 5 8 5 18

10. Япония 5 7 12 24

11. Канада 4 5 8 17

12. Китай 4 3 5 12

13. Република Корея 3 4 3 10

14. Австралия 3 2 1 6

15. Великобритания 3 0 0 3

16. Чехия 2 2 0 4

17. Словения 2 1 1 4

18. Испания 1 0 1 2

19. Бразилия 1 0 0 1

19. Казахстан 1 0 0 1

21. Полша 0 3 1 4

22. Нова Зеландия 0 2 1 3

23. Финландия 0 1 4 5

24. Латвия 0 1 1 2

25. Русия 0 1 0 1

25. Грузия 0 1 0 1

25. Естония 0 1 0 1

28. БЪЛГАРИЯ 0 0 2 2

29. Белгия 0 0 1 1

