Класиране по медали след 14-ия ден на олимпиадата

Златни Сребърни Бронзови Общо
1. Норвегия 17 10 10 37
2. САЩ 10 12 7 29
3. Италия 9 5 13 27
4. Нидерландия 8 7 3 18
5. Германия 6 8 8 22
6. Франция 6 8 6 20
7. Швейцария 6 6 5 17
7. Швеция 6 6 4 16
9. Австрия 5 8 5 18
10. Япония 5 7 12 24
11. Канада 4 5 8 17
12. Китай 4 3 5 12
13. Република Корея 3 4 3 10
14. Австралия 3 2 1 6
15. Великобритания 3 0 0 3
16. Чехия 2 2 0 4
17. Словения 2 1 1 4
18. Испания 1 0 1 2
19. Бразилия 1 0 0 1
19. Казахстан 1 0 0 1
21. Полша 0 3 1 4
22. Нова Зеландия 0 2 1 3
23. Финландия 0 1 4 5
24. Латвия 0 1 1 2
25. Русия 0 1 0 1
25. Грузия 0 1 0 1
25. Естония 0 1 0 1
28. БЪЛГАРИЯ 0 0 2 2
29. Белгия 0 0 1 1