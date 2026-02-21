Пловдивчанин се прибра с европейски рекорд в клека от шампионат във Финландия

Националният отбор беше представен от петима състезатели от клуб "Стронг"

Пловдивчанинът Кирил Вълчанов донесе европейски рекорд за България в клека. В категория до 83 кг, една от най-многобройните с 14 участници, той вдигна 270 кг и подобри досегашния рекорд с цели 5 кг. Освен златото в клека, Вълчанов спечели и сребърен медал в мъртвата тяга с 285 кг, както и сребро в тотала със сбор от 705 кг. В абсолютната категория той се нареди трети, оставайки само на стотни зад състезателите от Великобритания и Франция в изключително оспорвана битка до последния опит.

Европейското първенство по класически силов трибой за ветерани се проведе в Оулу, Финландия. Националният отбор беше представен от петима състезатели от клуб "Стронг", които се изправиха срещу най-добрите в своите възрастови и теглови категории.

При жените Ирина Цветкова се отличи със златен медал в мъртвата тяга във възрастова група М2 (50–59 г.) и категория до 69 кг, след като се справи със 172.5 кг. Нейното изпълнение донесе европейска титла в движението.

Във възрастова група М1 (40–49 г.) в категория до 74 кг Венцеслав Каракитуков направи едно от най-силните си международни участия. Той спечели златен медал в лежанката със 150 кг, демонстрирайки отлична техника, контрол и стабилност под напрежение. Освен европейската титла в движението, Каракитуков завоюва и сребърен медал в клека с 237.5 кг. В битката за отличията в крайното класиране малшанс в последната дисциплина го остави на четвърто място в тотала със сбор от 587.5 кг – само на крачка от още един медал. Представянето му обаче категорично го нареди сред водещите състезатели в категорията на шампионата.

Маргарита Христофорова, състезаваща се във възрастова група М1 (40–49 г.) в категория до 84 кг, подобри личния си тотал с 5 кг и записа резултати от 150 кг клек, 70 кг лег и 150 кг мъртва тяга, с което зае 11-о място в крайното класиране. Представянето ѝ бе стабилно и показателно за прогреса ѝ през последната година.

В група М2 (50–59 г.) при мъжете в категория 120+ кг Ангел Вангелов направи силно състезание и се класира седми с резултати от 200 кг клек, 150 кг лег и 230 кг мъртва тяга, демонстрирайки постоянство и увереност в тежка категория.

