Министър Димитър Илиев ще гледа Лора и Милена в масовия старт на биатлона

Служебният министър на спорта Димитър Илиев пристигна в петък вечерта в Италия, за да присъства на последните ни състезания от програмата на игрите.

Днес е масовият старт при биатлонистките с Лора Христова и Милена Тодорова, а Даниел Пешков се пуска в приключението 50 километра свободен стил в ски бягането.

Двете състезания съвпадат, така че 8-кратният ни шампион на рали ще следи за изявите на биатлонистките. От летището Илиев тръгна към хотела на състезателите ни, за да вечеря с тях. Лора и Милена направиха лека тренировка в четвъртък, каквито бяха предварителните планове на треньорския ни щаб.

За първи път България има две участнички на масов старт на олимпиада. До момента само Катя Дафовска се пусна в последното състезание на олимпиадите. След снежната буря, която удари олимпиадата в четвъртък, в петък грейна слънце. Температурите се вдигнаха. За събота обаче прогнозата отново е неблагоприятна, като около 13 часа местно време над Антхолц/Антерселва трябва да завали нещо смесено между дъжд и сняг. Това със сигурност ще повлияе на резултатите.

Франция е с четири представителки в масовия старт, като отпадна Жустин Бреза-Буше, която и без това има големи проблеми на игрите. Толкова имат Швеция и Германия. Норвегия е с три състезателки. Колкото нас имат Швейцария, Австрия, Полша, Дания и домакините, а по една - Финландия и Латвия.