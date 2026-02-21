Треньорът на "Левски" преди ЦСКА 1948: Притеснен съм за терена в Бистрица

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че тимът му е готов за гостуването на ЦСКА 1948 в Бистрица, но има леки притеснения относно състоянието на терена с оглед на обилния снеговалеж с страната.

„Притеснен не съм, но загрижен винаги. Това, с което ще се занимаваме конкретно за утрешната среща, е нашият отбор. Винаги ще даваме нужното уважение и оценка на работата на противника и как да противодействаме с топка и без топка. Приоритет е какво ще представляваме ние на терена. В конкретния случай за утрешния мач и що се отнася до климатичните условия в рамките на възможното да имаме най-добрия терен. Затова не се тревожа, защото нямам власт над него", започна Веласкес.

„Откакто съм тук едно от нещата, което позитивно ме изненада в тази страна, е капацитетът да се справят със снежната покривка както на улиците, така и на терените. Не съм свикнал на тази скорост да се случват нещата. Винаги трябва да се съобразяваш и да правиш нещата в рамките на нормалното и с мисъл. По моя информация към този момент, ако в рамките на следващия час спре да вали ще могат да се изчистят терените и да тренираме нормално. В случай, че това не може да се случи, ще търсим решение да се адаптираме", продължи испанският спецалист.

„Макун продължава да е в процес на възстановяване. Честно казано добре вървят нещата и очакваме другата седмица да е наравно с останалите. Имаме малък проблем с Рилдо, той не участва нормално в последните две тренировки. Останалите играчи са в перфектно състояние. Дойде и нов футболист, не тренира с отбора, но направи кондиционна тренировка с един от помощниците. С идеята сме днес вече да е наравно с останалите. Това е накратко ситуацията по състава", коментира проблемите в отбора Веласкес.

„Планът ми за мача няма да е базиран на състоянието и качеството на терена. Ако подхождаме така, представете си какво ще следва тези три месеца. Ще се придържаме към нашата идея за игра. Ако това ни се получи и успяхме да наложим нашия модел на игра със „Спартак" (Варна), значи можем. От доста време не бях виждал такъв терен. Ще се придържаме към нашите принципи на игра. Съвсем друго ще означава как ще искаме да фиксираме тяхната първа линия с двама, трима или четирима играчи, дали ще сме с двама или трима в халфовата линия, дали бековете ще влизат вътре или ще се качат високо. Всички тези неща е нормално да ги изговаряме спрямо мачовете всяка седмица в зависимост с кои 11 ще започнем. Разбира се, предвид и къде ще преценим, че са пространствата, които да ни дадат предимство в мача. Всичко това на базата на начина, по който се защитава противника. Тъй като нашият фокус е в по-голямата част от времето как да атакуваме и как да ги надиграем. Разбира се, що се отнася до играта без топка ще напасваме нещата в зависимост от това как играе съперника. Но се изправяме срещу един отбор, който що се отнася до първенството и ако анализираме досегашните им мачове, е отбор, който се опитва да играе, а не само да изритва топката напред. Те са отбор, който определено се чувства по-комфортно, когато притежава топката и се опитва да го прави в по-голяма част от времето. Заради това трябва да подходим умно, да се адаптираме към обстоятелствата и да наложим нашия модел на игра", анализира испанският специалист.

„Доста премерен съм в отношение на това каква информация се събира за играч. Що се отнася до това да събирам информация какъв е като човек е нещо определящо. Преди футболисти, това са човешки същества. Много е важно хората, които пристигат в отбора, да могат в личностен план да станат част от колектива. Да се адаптират добре към отбора. Това, което разбрах за Стипе, е, че е страхотен човек. Много положителни неща разбрах. Що се отнася до привличането на защитник знаете, че ни липсваха футболисти на тази позиция. Нещо, което ще ни дава и повече възможности за реакция, ако имаме проблем на левия бек, за да можем да адаптираме някой играч на тази позиция, като пуснем друг защитник. Но е най-важно, че идва от тренировъчен процес и може бързо да влезе в игра", каза още треньорът на „сините".

„Утре ще можете да видите състава и да прецените. До последния ден на трансферния прозорец ще видим какво ще се случи. Този прозорец е доста дълъг, всичко се дължи на дългата зимна пауза. Спокойно работим и по входящи, и по изходящи трансфери. Държим тясна връзка с ръководството на клуба и спрямо възможностите търсим най-добрите решения. Има такава възможност до края на трансферния прозорец да се присъедини още някой, но няма нищо сигурно", завърши Веласкес.