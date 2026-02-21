ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима млади лекари със "Златен Хипократ" остават в...

Веласкес няма да пипа състава за гостуването в Бистрица

Хулио Веласкес Снимка: "Левски"

Треньорът на “Левски” Хулио Веласкес ще заложи на същата единайсеторка, с която победи 3:0 “Ботев” (Пд), и в дербито с ЦСКА 1948. Срещата е в неделя в Бистрица.

Испанският предводител на “сините” спира с експериментите във важните мачове, какъвто е този срещу “червените”. И няма да прави ротации, тъй като е останал предоволен от играта на тима.

В същото време “Левски” подписа с така чакания бранител Стипе Вуликич. Защитникът преминава в “сините” от италианския “Сампдория”, като столичани ще платят за правата му около 300 хил. евро.

