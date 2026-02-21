Руският бегач Савелий Корострельов изпусна 16-часовия сексмаратон с порнозвезда, като остана пети на 50 километра свободен стил, а норвежецът Йоханес Клебо взе шеста от шест възможни титли. Корострельов щеше да получи премията при медал.

Още преди половината разстояние Клебо и сънародниците му Мартин Льовстрьом Ниенгет и Емил Иверсен дръпната с над минута на останалите и до края си правиха републиканско първенство на Норвегия. Малко преди края Иверсен започна да изостава. Така до последния километър, когато Клебо включи турбото и изпревари сънародника си.

За трети път на олимпиадата всички медали отиват в една държава. Това стана при жените в бягането - Швеция и в бобслея за двойки - Германия. А Клебо вече има уникалните 11 титли в колекцията, което го утвърди като №1 за всички времена. Той подобри и абсолютния рекорд за една зимна олимпиада, поставен преди 46 години от американския кънкобегач Ерик Хейдън, който в Лейк Плесид направи 5 златни медала.

Даниел Пешков извърши малък подвиг, като успя да завърши маратонската дистанция на 42-о място на 26:15,2 минути от победителя Клебо.