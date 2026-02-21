ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лора и Милена в битка с най-добрите за финал на ол...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22334579 www.24chasa.bg

Руснак изпусна сексмаратон с порнозвезда, Клебо с шеста титла, счупи нов рекорд

Георги Банов

6108
Йоханес Клебо спечели 11-ата си титла. Снимка: Ройтерс

Руският бегач Савелий Корострельов изпусна 16-часовия сексмаратон с порнозвезда, като остана пети на 50 километра свободен стил, а норвежецът Йоханес Клебо взе шеста от шест възможни титли. Корострельов щеше да получи премията при медал.

Още преди половината разстояние Клебо и сънародниците му Мартин Льовстрьом Ниенгет и Емил Иверсен дръпната с над минута на останалите и до края си правиха републиканско първенство на Норвегия. Малко преди края Иверсен започна да изостава. Така до последния километър, когато Клебо включи турбото и изпревари сънародника си.

За трети път на олимпиадата всички медали отиват в една държава. Това стана при жените в бягането - Швеция и в бобслея за двойки - Германия. А Клебо вече има уникалните 11 титли в колекцията, което го утвърди като №1 за всички времена. Той подобри и абсолютния рекорд за една зимна олимпиада, поставен преди 46 години от американския кънкобегач Ерик Хейдън, който в Лейк Плесид направи 5 златни медала. 

Даниел Пешков извърши малък подвиг, като успя да завърши маратонската дистанция на 42-о място на 26:15,2 минути от победителя Клебо. 

Йоханес Клебо спечели 11-ата си титла.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото