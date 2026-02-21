ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лора и Милена в битка с най-добрите за финал на ол...

МОК ще утвърди през юни всички спортове за Зимната олимпиада във Франция през 2030 г.

Международният олимпийски комитет (МОК) Снимка: Пиксабей

Международният олимпийски комитет (МОК) ще одобри всички спортове за Олимпийските игри през 2030 година във Френските Алпи през месец юни, каза пред медиите Едгар Гроспирон, ръководител на организационния комитет на игрите през 2030 г., съобщава БТА.

„Това не е особено тревожно, защото трябва да вземем решение по този въпрос и да го съгласуваме с плана за провеждане на игрите. Това ще бъде направено през юни и ще бъде потвърдено от МОК. Не работим сами, работим с международните федерации. Наблюдаваме и изучаваме този въпрос в рамките на организационния комитет и в крайна сметка той ще бъде резултат от съвместната ни работа с МОК. Тези спортове трябва да са в съответствие с нашата визия", каза Гроспирон.

„Например, северната комбинация - МОК обмисля това. Следваме препоръките и ще слушаме внимателно", добави той, цитиран от ТАСС.

Олимпийските игри в Алпите ще се проведат от 1 до 17 февруари 2030 година.

Международният олимпийски комитет (МОК)

