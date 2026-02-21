Жалко! 2 грешки в последната стрелба спряха за медал и от масовия старт Лора, с Милена са 14-а и 20-а

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Носителката на бронзов медал от индивидуалната дисциплина (15 км) Лора Христова бе близо до това да направи тотален фурор с нов медал от олимпиадата в Милано/Кортина, но 2 пропуска в последната стрелба на масовия старт (12,5 км), я лишиха от това.

Чаровното момиче от Троян и нейната съгражданка Милена Тодорова, която допусна 5 грешки, се наредиха 14-а и 20-а сред най-добрите 30 биатлонистки в света към момента.

На първата стрелба от положения легнал и двете ни момичета свалиха 5-те мишени. Милена излезе 11-а, а Лора - 14-а. Те бяха съответно на 13,3 и 15,2 сек от лидерката Жулия Симон (Фр).

Христова продължи да е вълшебен стрелец и при второто преминаване на рубежа (пак легнал) и излезе 6-а на 10,7 сек от Симон. Тодорова направи 1 пропуск и бе 17-а на 32,4 сек.

Лора продължи да е феноменално точна, сваляйки и 5-те мишени при първата стрелба от прав. Тя напусна рубежа 3-а само на 3,7 сек от новата лидерка Осеан Мишелон (Фр).

Милена допусна още 1 грешка и беше 16-а на 43,8 сек от върха.

В последната си стрелба на олимпиадата за жалост Христова не уцели 2 мишени и се смъкна 12-а на 45,1 от излязлата начело чехкиня Тереза Воборникова.

В желанието си да навакса изоставането си Милена, която злощастно остана 4-а в спринта, направи още 3 пропуска за общо 5 и бе 21-а на 1,44,6 мин от върха.

Лора финишира 14-а на 1,21,9 мин от шампионката Мишелон, а Тодорова се нареди 20-а на 1,56,3 мин.

Среброто взе Симон, а Воборникова заслужи бронза.

Христова стреля 92 пъти във всички 6 дисциплина на игрите и бе точна 87 пъти, което ѝ носи 94,57 процента точност.

Тодорова пък днес отново бягаше чудесно и завърши на 4-а позиция в подреждането за преминаване на дистанцията само на 25,1 сек от Мишелов.

За първи път България имаше две представителки на масов старт на олимпиада. До момента само Катя Дафовска бе участвала на игри в нея. Това стана през 2006-а в Торино, когато чепеларката завърши 8-а при дебюта на елитната дисциплина.