България има равен брой медали със световната сила в биатлона Германия от игрите!

След последната дисциплина от олимпийската програма на биатлона се оказа, че България има равен брой медали със световната сила в този спорт Германия, чийто отбор разполага с космически спрямо нашия бюджет.

В Милано/Кортина Лора Христова спечели бронз в индивидуалната дисциплина на 15 км. Бундестимът пък единствено стигна до третото място в смесената щафета.

Така България и Германия са на 5-о място в класирането по медали в олимпийския биатлон с по 1 бронз заедно с Финландия и Чехия.

Трябва да се отчете, че за успеха на България, който щеше да е още по-голям, ако не бе злощастното 4-о място на Милена Тодорова в спринта на 7,5 км, огромен принос има германецът Волфганг Пихлер. Легендарният треньор вече втори сезон е консултант на нашия държавен тим.

Иначе №1 по медали в Милано/Кортина е Франция с 6 златни, 4 сребърни и 3 бронзови.

Следват Норвегия с 3, 5, 3, Швеция с 1, 1, 1 и Италия с едно злато и едно сребро