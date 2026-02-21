ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лора: Усетих умората преди последната стрелба. Милена: Преди месец не знаех дали ще стигна до игрите

Георги Банов

Лора Христова усетила умората преди последната стрелба. Снимка: Снимки: Startphoto.bg

"Просто преди последната стрелба почувствах умората. От там дойдоха и грешките", сподели Лора Христова след масовия старт в биатлона, в който остана 14-а. "Поне стана една добра тренировка за следващите масови стартове", допълни тя с неизменната усмивка на лицето.

"Ските ми вървяха добре, снегът само ме разхлаждаше в състеданието", допълни тя за атмосферните условия на стадиона и непрекъснатия снеговалеж.

"Благодаря на всички, на екипа тук, на федерацията, на семейството, близките и всички, които ме подкрепяха на тази олимпиада. "Нищо не се е променило. Просто дойдох тук като Лора без медал, а си тръгвам като Лора с олимпийски медал", довърши биатлонистката.

"Чуствата ми са смесени. Изпуснах си медала в спринта заради една грешка и то от легнал. От друга гледна точка преди малко повече от месец си тръгнах от тук с чувството, че мога и да не стигна до игрите", сподели Милена Тодорова, която остана на 20-о място.

Служебният министър Димитър Илиев подкрепи биатлонистките ни.
"Не мога да гледам към следващаата олимпиада, но поне за следващите две години. Вече сме семейство, имам и други ангажименти. Винаги съм действала сезон за сезон, така ще бъде и сега", допълни Тодорова.

Лора Христова усетила умората преди последната стрелба.
