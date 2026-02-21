Голям мач на български национал в Германия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският национал Лукас Петков изигра голям мач за "Елфербсерг" при домакинския успех с 3:1 над "Айнтрахт" (Брауншвайг) в мач от 23-ия кръг на Втора Бундеслига.

Дясното крило вкара 2 гола (5, 23) и асистира за третия, който в 75-ата мин на празна врата за Давид Моква-Нтусу. Аарон Опоку върна едно попадение за гостите в 35-ата мин.

С този успех "Елферсберг" събра 44 точки и е 2-и на точка от временния лидер "Дармщат", който без друг наш национал - Фабиан Нюрнбергер, се наложи с 2:1 у дома над "Фортуна" (Дюселдорф), в чийто щаб помощник-треньор е Илия Груев.

Третият в класирането "Шалке 04" е с 43 т. и мач по-малко.