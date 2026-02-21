ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима млади лекари със "Златен Хипократ" остават в...

Министър Димитър Илиев: Ще осигурим по-добри условия на спортистите ни, ще проверяваме дружествата

Георги Банов

2480
Димитър Илиев подкрепи биатлонистките ни. Снимка: Startphoto.bg

„Убеден съм, че ще успеем да осигурим още по-добри условия за българските спортисти – както за утвърдените ни състезатели, така и за младите таланти на България. Когато те са подкрепени по правилния начин и имат спокойствието да се концентрират върху подготовката си, постигат успехи, с които се гордее цялата нация", каза служебният министър на спорта Димитър Илиев на стадиона в Анхолц/Антерселва.

Той допълни, че ще се направи проверка на всички търговски дружества в ММС, начело с тотото и след това ще обяви дали ще прави промени. 

Той подчерта, че сред водещите му приоритети е да гарантира стабилна и дългосрочна подкрепа за българските спортисти.

Министърът на младежта и спорта ще присъства и на тържествената церемония по закриването на олимпийските игри във Верона в неделя.

Димитър Илиев подкрепи биатлонистките ни.

