Лора дари екип на музея в Лозана

Лора Христова подари състезателен екип на музея на МОК в Лозана. Той бе получен от Ана Фолц, която дойде специално до биатлона, за да го вземе. Отделно получи и екип на италианката Лиза Витоци.

Екипът е от индивидуалния старт, където Лора взе бронза.

След края на масовия старт на стадиона се състоя и кратка церемония за прощаване с две големи имена в световния биатлон Доротея Вирер и Франциска Пройс. Двете решиха олимпийските стартове да са им последни и няма да карат до края на сезона в световната купа.

В музея в Лозана има екип на Евгения Раданова, както и летвата от рекордния скок на Стефка Костадинова.