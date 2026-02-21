БФС отложи столично дерби заради снега

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Спортно-техническата комисия (СТК) към Българския футболен съюз (БФС) потвърди отлагането на трети мач от кръга във Втора лига и срещата между софийските "Локомотив" и "Септември", след днешните двубои от Втора лига, които не се изиграха: "Спартак" (Плевен) - "Беласица" и ФК "Севлиево" - "Спортист" (Своге).

Спортно – техническа комисия

Решение - 21.02.2026

По предложение и на двата клуба, предвид падналия сняг и крайно недоброто състояние на тревното покритие на стадион „Локомотив" гр. София, срещата от 22-ри кръг на ППФЛ между отборите на ПФК "Локомотив" и ПФК "Септември" насрочена за 22.02.2026 г се отлага.

Срещите ще бъдат насрочени допълнително от СТК.