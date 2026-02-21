ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Божидар Божанов: Очакваме смени на местата, които ...

Джеймс Милнър пренаписа историята на Висшата лига

1948
СНИМКА: РОЙТЕРС

Полузащитникът на "Брайтън" Джеймс Милнър подобри рекорда на Гарет Бари за най-много изиграни мачове във Висшата лига на Англия.

40-годишният започна като титуляр при гостуването на "Брентфорд", с което записа своя двубой номер 654 в елита на английския футбол, което е с един повече от изиграните от Бари.

Милнър дебютира във Висшата лига през 2002 година, когато се появява в игра за тима на "Лийдс Юнайтед" едва 16-годишен. В кариерата си той е играл още за "Нюкасъл", "Астън Вила", "Манчестър Сити" и "Ливърпул".

Въпреки че излезе начело по изиграни мачове, бившият английски национал все още е много далеч от първото място по изиграни минути. На него продължава да стои Гарет Бари, който има 54 439. Милнър е 14-и в тази класация, като преди началото на срещата с "Брентфорд" имаше 40 476.

СНИМКА: РОЙТЕРС

