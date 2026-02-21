ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима млади лекари със "Златен Хипократ" остават в...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22335757 www.24chasa.bg

Лора Христова ще носи знамето на България при закриването на олимпиадата утре

Георги Банов

1880
Лора Христова Снимка: Ройтерс

Спечелилата бронзов медал от индивидуалната дисциплина (15 км) в биатлона Лора Христова ще носи знамето на България при утрешното закриване на олимпийските игри в Милано/Кортина.

То ще се проведе само на едно място - във Верона, а не като откриването, което бе на 4 места.

Лора и нейната съотборничка Мария Здравкова няма да се прибират в България, а ще се готвят за последните 3 кръга от световната купа на друго място в Италия - Ливиньо.

На игрите с блестящото си представяне Лора предизвика огромен интерес.  В спринта тя завърши 11-а, в преследването - 7-а, а в масовия старт - 14-а.

Класирания за пробив в световния елит.

Лора Христова Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото