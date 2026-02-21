Лора Христова ще носи знамето на България при закриването на олимпиадата утре

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Спечелилата бронзов медал от индивидуалната дисциплина (15 км) в биатлона Лора Христова ще носи знамето на България при утрешното закриване на олимпийските игри в Милано/Кортина.

То ще се проведе само на едно място - във Верона, а не като откриването, което бе на 4 места.

Лора и нейната съотборничка Мария Здравкова няма да се прибират в България, а ще се готвят за последните 3 кръга от световната купа на друго място в Италия - Ливиньо.

На игрите с блестящото си представяне Лора предизвика огромен интерес. В спринта тя завърши 11-а, в преследването - 7-а, а в масовия старт - 14-а.

Класирания за пробив в световния елит.