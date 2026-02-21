Силен мач на Мони Николов за победа в Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Разпределителят на националния тим по волейбол Мони Николов игра силно за водения от Пламен Констатинов "Локомотив" (Новосибирск), който у дома надви "Горкий" (Нижний Новгород) с 3:1 (23:25, 25:17, 25:17, 28:26) в мач от 26-ия кръг руския елит.

Българинът реализира 8 точки (1 ас, 2 блокади), като съответно 5 бяха от атака.

"Локомотив" вече има 21 победи, 5 загуби и 62 точки на четвъртото място във временното класиране.

Преди началото на двубоя в залата под бурните аплодисменти на 5000 фенове влезе белгийски посрещач на "Локомотив" Сам Деру, който се възстановява от онкологично заболяване.