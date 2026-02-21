ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин с титла на двойки в Индия след драматичен...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22336154 www.24chasa.bg

С гол шедьовър ЦСКА пречупи "Славия"

2876
Майсторският удар на Пиедраита, с който донесе успеха на ЦСКА над "Славия". СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

ЦСКА вървеше към първия си провал за годината година, но с вълшебно изпълнение на единия от новите играчите на Христо Янев биха "Славия" 1:0.

През по-голяма част от срещата играчите на Христо Янев владееха инициативата, но така и не успяха да стигнат до нещо по-сериозно пред вратата на Леви Нтумба.

И така се стигна до 82-ата мин, когато колумбиецът Алехандро Пиедраита вкара, може би гола на сезона. След двойно подаване с Бруно Жоадао, топката му дойде леко висока. Въпреки това с акробатично изпълнение - нещо между задна и странична ножица, Пиедраита заби топката неспасяемо в горния десен ъгъл във вратата на "белите". Впрочем това е и негов първи гол, откакто пристигна в ЦСКА.

СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

С успеха четата на Христо Янев се изкачи до 3-ото място, с 40 точки. Толкова имат и адашите от 1948, но "червените" от Бистрица са с мач по-малко.

"Славия" пък продължава със загубите за 2026-а и остава на 7-ата позиция с актив от 28 точки.

Въпреки обилния снеговалеж, който бе паднал в София през деня, тревното покритие на Национал стадион "Васил Левски" бе в отлично състояния, като за това вина има най-вече щабът на "червените", както и феновете, които се включиха в почистването му.

Преди началото на срещата пък двама тима излязоха на терена с тениски в подкрепа на родната футболна легенда Георги Велинов, която се бори за живота си в болница.

Майсторският удар на Пиедраита, с който донесе успеха на ЦСКА над "Славия". СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото