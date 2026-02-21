С гол шедьовър ЦСКА пречупи "Славия"

ЦСКА вървеше към първия си провал за годината година, но с вълшебно изпълнение на единия от новите играчите на Христо Янев биха "Славия" 1:0.

През по-голяма част от срещата играчите на Христо Янев владееха инициативата, но така и не успяха да стигнат до нещо по-сериозно пред вратата на Леви Нтумба.

И така се стигна до 82-ата мин, когато колумбиецът Алехандро Пиедраита вкара, може би гола на сезона. След двойно подаване с Бруно Жоадао, топката му дойде леко висока. Въпреки това с акробатично изпълнение - нещо между задна и странична ножица, Пиедраита заби топката неспасяемо в горния десен ъгъл във вратата на "белите". Впрочем това е и негов първи гол, откакто пристигна в ЦСКА.

СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

С успеха четата на Христо Янев се изкачи до 3-ото място, с 40 точки. Толкова имат и адашите от 1948, но "червените" от Бистрица са с мач по-малко.

"Славия" пък продължава със загубите за 2026-а и остава на 7-ата позиция с актив от 28 точки.

Въпреки обилния снеговалеж, който бе паднал в София през деня, тревното покритие на Национал стадион "Васил Левски" бе в отлично състояния, като за това вина има най-вече щабът на "червените", както и феновете, които се включиха в почистването му.

Преди началото на срещата пък двама тима излязоха на терена с тениски в подкрепа на родната футболна легенда Георги Велинов, която се бори за живота си в болница.