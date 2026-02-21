Илия Груев и "Лийдс" изпуснаха победа срещу третия "Астън Вила" в Бирмингам

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националът Илия Груев бе титуляр и в 9-ия мач на "Лийдс" във Висшата лига на Англия за 2026-а, а тимът на нашия халф продължи позитивната си серия.

При гостуването на третия във временното класиране йоркширци имаха аванс от 1:0 до 88-ата мин, когато Тами Ейбрахам изравни за крайното 1:1 на стадиона в Бирмингам.

Преди това с хубав гол от пряк свободен удар Антон Щах откри резултата за "Лийдс" в 31-ата мин.

Малко след това шут на Груев мина встрани от вратата на домакините. Опорният полузащитник направи още един неточен опит през втората част.

Илия отново бе основният двигател в пресирането на противника. Той остана цял мач на терена. В края вече при 1:1 българинът направи откровено нарушение, за да спре устрема на Морган Роджърс и получи жълт картон. След това при последното центриране на "Вила" изчисти топката и прозвуча последният съдийски сигнал.

Груев приключи с 92 процента точни пасове.

С точката "Лийдс" има 31 на 15-ото място. На третото "Вила" е с 20 повече.