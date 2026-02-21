ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин с титла на двойки в Индия след драматичен...

Шест златни отличия за скиорите на СК "Юлен" от купа "Мальовица"

1884

На 19 и 20 февруари пистите в курортния комплекс Мальовица събраха младите надежди на алпийските ски от цялата страна за едноименната купа. В оспорвана надпревара в дисциплината слалом, момичетата и момчетата от младша и старша възраст показаха висока спортна подготовка и хъс за победа.

Равносметката за нашите алпийци от СК „Юлен" е повече от категорична: 6 златни, 2 сребърни и 2 бронзови отличия!

Стартът на състезанието в първия ден даде заявка за пълна доминация:

•Момчета младша възраст: Шампионска титла за Андрей Самарджийски (1-во място) и сребро за Никола Балевски (2-ро място).

•Момчета старша възраст: Безапелационно злато за Йордан Стойчев (1-во място).

•Момичета старша възраст: Бронзово отличие за Кристина Попова (3-то място).

Вторият ден донесе още по-голяма радост и пълни подиуми:

•Момчета младша възраст: Пълен триумф на „Юлен"! Никола Балевски грабна златото, Никола Вишанин зае второто място, а Андрей Самарджийски допълни почетната стълбичка с бронз.

•Момичета младша възраст: Първо място за силното каране на Илияна Вълканова.

•Момичета старша възраст: Златен медал за Лилия Хаджистоянова.

•Момчета старша възраст: Втори пореден златен дубъл за невероятния Йордан Стойчев.

