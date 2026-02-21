Българин с титла на двойки в Индия след драматичен обрат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националът на България по тенис Александър Донски стана шампион на двойки на турнира на твърди кортове от сериите „Чалънджър 75" в Ню Делхи (Индия) с награден фонд от 107 000 евро.

Поставените под №1 Донски и Сидхант Бантия направиха обрат във финала и се наложиха сред драматичен обрат над вторите в схемата Пруча Исаро (Тайланд) и Ники Калиянда Пунача (Индия) с 4:6, 6:4, 12:10. Двубоят продължи 1 час и 34 минути.

Българо-индийският тандем загуби първия сет с единствен пробив още в третия гейм. Във втората част Донски и Бантия пропуснаха аванс от пробив, но стигнаха до нов брейк в десетия гейм за 6:4 и вкараха мача в шампионски тайбрек.

Решаващият тайбрек премина през редица обрати. Донски и Бантия пропуснаха мачбол при 9:8, след което спасиха мачбол при 9:10, а след това със серия от три поредни точки стигнаха до крайния успех.

По-рано през деня двамата записаха и втора победа, след като на полуфиналите надделяха над Джей Кларк (Великобритания) и Михаел Гертс (Белгия) със 7:6(6), 7:6(3).

С отличното си представяне в турнира Донски заработи 75 точки за световната ранглиста на двойки. Българинът, който през тази седмица е №119 в класацията, ще запише ново рекордно класиране.

Това е трета титла на двойки от сериите „Чалънджър" в кариерата на Донски. През ноември миналата година той триумфира в Мая (Португалия), а първият му трофей от този ранг отново беше в тандем със Сидхант Бантия през март 2025 година.