Шампионът "Левски" за първи път лидер, измести "Локомотив"

Шампионите от "Левски" за първи път през сезона са лидери след изиграване на кръга във волейболното ни първенство.

В своята зала "сините" надвиха досегашния водач "Локомотив Авиа" 3:1 (25:19, 27:29, 25:23, 25:23).

Така тимът на старши треньора Николай Желязков се настани на върха с 14 победи, 2 загуби и 40 точки. Пловдивчани вече са втори с 13 успеха, 2 загуби и 37 точи и съответно .

Бившият национал Тодор Скримов отново демонстрира класата си с 24 точки (5 аса, 1 блок).

За гостите от Пловдив най-резултатен бе Жулиен Георгиев с 28 (6 аса, 1 блок)