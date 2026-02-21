ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Контрабанда на дизел: как Русия го внася в Испания

"Реал" се провали в Памплона, падна 1:2 с гол в 90-ата мин

Снимка: Ройтерс

"Реал" таман излезе на върха в Примера дивисион след миналия кръг и побърза да се провали.

В двубой от 25-ия тур грандът от Мадрид загуби с 1:2 като гост на "Осасуна" в Памплона.

Хърватинът Анте Будимир откри резултата от дузпа за домакините в 38-ата мин.

В 73-ата минута Винисиус упя да изравни.

Раул Гарсия в 90-ата мин обаче донесе успеха на "Осасуна".

"Реал" остава на първо място в класирането с  60 точки и 2 повече от шампиона "Барселона", който утре е домакини на "Леванте".

"Осасуна" е 9-и в класирането с 33 точки.

Снимка: Ройтерс

