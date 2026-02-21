Тръмп няма да пътува до Италия за финала в хокея САЩ - Канада

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп няма да пътува до Милано, за да гледа финала на турнира по хокей на лед за мъже между САЩ и Канада в неделя.

Консулството на САЩ в Милано е било информирано за решението му, съобщи вестник „Кориере дела Сера", цитиран от БТА.

По-рано тази седмица италианските медии съобщиха, че местните органи за сигурност се подготвят за евентуално посещение на Тръмп. Подготвените мерки за сигурност обаче ще останат в сила засега - „дори за евентуална и внезапна промяна на курса", съобщава изданието.

Преди няколко дни се появиха съобщения, че Тръмп иска да пътува до Милано, ако американският отбор стигне до финала, а след това да присъства на церемонията по закриването във Верона в неделя. Нямаше обаче официално потвърждение от САЩ за подобни планове.

Международният олимпийски комитет (МОК) също запази мълчание относно евентуално посещение на Тръмп. Говорител заяви, че МОК няма да коментира пътуванията на държавни глави.