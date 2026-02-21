ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Всички медалисти от предпоследния ден на олимпиада...

Всички медалисти от предпоследния ден на олимпиадата

2632
Снимка: Ройтерс

Биатлон, масов старт на 12.5 километра, жени:

1. Осеан Мишлон (Франция) - 37:18.1 минути (1+0+0+1)

2. Жулия Симон (Франция) - на 6.6 секунди (0+0+1+0)

3. Тереза Воборникова (Чехия) - на 7.4 секунди (1+0+0+0)

- -

14. ЛОРА ХРИСТОВА (БЪЛГАРИЯ) - на 1:21.9 минута (0+0+0+2)

- -

20. МИЛЕНА ТОДОРОВА (БЪЛГАРИЯ) - на 1:56.3 минути (0+1+1+3)

Ски бягане, масов старт на 50 километра класически стил, мъже:

1. Йоханес Клаебо (Норвегия) - 2:06:44.8 часа

2. Мартин Ниенгет (Норвегия) - на 8.9 секунди

3. Емил Иверсен (Норвегия) - на 30.7 секунди

- -

42. ДАНИЕЛ ПЕШКОВ (БЪЛГАРИЯ) - на 26:15.2 минути

Ски-свободен стил, въздушна акробатика, смесени отбори:

1. САЩ (Кайла Кун, Конър Кърън, Кристофър Лилис)- 325.35 точки

2. Швейцария (Лина Козомара, Пирмин Вернер, Ное Рот) - 296.91 точки

3. Китай (Мънтао Сюй, Синди Ван, Тянма Ли) - 279.68 точки

Ски свободен стил, ски крос, мъже:

1. Симоне Деромедис (Италия)

2. Федерико Томазони (Италия)

3. Алекс Фива (Швейцария)

Ски алпинизъм, смесена щафета:

1. Емили Ароп и Тибо Аселме (Франция) - 26:57.4 минути

2. Мариане Фатон и Йон Кистлер (Швейцария) - на 11.9 секунди

3. Ана Алонсо Родригес и Ориол Кардола Кол (Испания) - на 26.5 секунди

Бързо пързаляне с кънки, масов старт, мъже:

1. Йорит Бергсма (Нидерландия) - 68 точки

2. Виктор Халд Торуп (Дания) - 47

3. Андреа Джовани (Италия) - 21

Бързо пързаляне с кънки, масов старт, жени:

1. Марайке Груневалд (Нидерландия) - 60 точки

2. Ивани Блонден (Канада) - 40

3. Миа Менганело (САЩ) - 20

Бобслей, двойки жени:

1. Лаура Нолте и Дебора Леви (Германия) - 3:48.46 минути

2. Лиза Буквиц и Нееле Шутен (Германия) - на 0.53 секунди

3. Кейли Армбрустър Хъмфрис и Джазмин Джоунс (САЩ) - на 0.75 секунди

Кърлинг, мъже:

1. Канада

2. Великобритания

3. Швейцария

