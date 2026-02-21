Всички медалисти от предпоследния ден на олимпиадата

Биатлон, масов старт на 12.5 километра, жени:
1. Осеан Мишлон (Франция) - 37:18.1 минути (1+0+0+1)
2. Жулия Симон (Франция) - на 6.6 секунди (0+0+1+0)
3. Тереза Воборникова (Чехия) - на 7.4 секунди (1+0+0+0)
- -
14. ЛОРА ХРИСТОВА (БЪЛГАРИЯ) - на 1:21.9 минута (0+0+0+2)
- -
20. МИЛЕНА ТОДОРОВА (БЪЛГАРИЯ) - на 1:56.3 минути (0+1+1+3)
Ски бягане, масов старт на 50 километра класически стил, мъже:
1. Йоханес Клаебо (Норвегия) - 2:06:44.8 часа
2. Мартин Ниенгет (Норвегия) - на 8.9 секунди
3. Емил Иверсен (Норвегия) - на 30.7 секунди
- -
42. ДАНИЕЛ ПЕШКОВ (БЪЛГАРИЯ) - на 26:15.2 минути
Ски-свободен стил, въздушна акробатика, смесени отбори:
1. САЩ (Кайла Кун, Конър Кърън, Кристофър Лилис)- 325.35 точки
2. Швейцария (Лина Козомара, Пирмин Вернер, Ное Рот) - 296.91 точки
3. Китай (Мънтао Сюй, Синди Ван, Тянма Ли) - 279.68 точки
Ски свободен стил, ски крос, мъже:
1. Симоне Деромедис (Италия)
2. Федерико Томазони (Италия)
3. Алекс Фива (Швейцария)
Ски алпинизъм, смесена щафета:
1. Емили Ароп и Тибо Аселме (Франция) - 26:57.4 минути
2. Мариане Фатон и Йон Кистлер (Швейцария) - на 11.9 секунди
3. Ана Алонсо Родригес и Ориол Кардола Кол (Испания) - на 26.5 секунди
Бързо пързаляне с кънки, масов старт, мъже:
1. Йорит Бергсма (Нидерландия) - 68 точки
2. Виктор Халд Торуп (Дания) - 47
3. Андреа Джовани (Италия) - 21
Бързо пързаляне с кънки, масов старт, жени:
1. Марайке Груневалд (Нидерландия) - 60 точки
2. Ивани Блонден (Канада) - 40
3. Миа Менганело (САЩ) - 20
Бобслей, двойки жени:
1. Лаура Нолте и Дебора Леви (Германия) - 3:48.46 минути
2. Лиза Буквиц и Нееле Шутен (Германия) - на 0.53 секунди
3. Кейли Армбрустър Хъмфрис и Джазмин Джоунс (САЩ) - на 0.75 секунди
Кърлинг, мъже:
1. Канада
2. Великобритания
3. Швейцария